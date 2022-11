https://fr.sputniknews.africa/20221112/des-navires-suspects-auraient-ete-observes-pres-du-nord-stream-2-a-la-veille-de-lexplosion-1056793781.html

Des navires suspects auraient été observés près du Nord Stream 2 à la veille de l’explosion

Des navires suspects auraient été observés près du Nord Stream 2 à la veille de l’explosion

Selon les données satellites analysées par SpaceKnow, deux bateaux suspects non identifiés ont navigué dans la zone du Nord Stream 2 juste avant l’explosion... 12.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-12T10:36+0100

2022-11-12T10:36+0100

2022-11-12T10:36+0100

nord stream

nord stream 2

russie

bateau

otan

vladimir poutine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/01/1056367417_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_ab6b7ab01850fc0a534ad336df79520f.png

Deux vaisseaux inconnus avec des balises éteintes ont été repérés à la veille de l’explosion sur le Nord Stream 2 fin septembre, selon Wired.Ces navires qui mesuraient chacun de 95 à 130 mètres de long sont passés à plusieurs kilomètres des sites de la future fuite du gazoduc, selon les analystes de SpaceKnow cités par le magazine.Pour arriver à ces conclusions, SpaceKnow a analysé les images satellites recueillies pendant 90 jours.Dans les semaines qui ont précédé les explosions, la société a détecté 25 navires traversant la zone, des "cargos aux plus gros navires polyvalents".Au total, 23 avaient leurs transpondeurs du système d'identification automatique (AIS) activés. Deux n'avaient pas de données AIS activées et ils ont traversé la zone pendant les jours précédant justement la détection des fuites.Ces révélations ont été transmises à l’Otan, laquelle a demandé plus d'informations.Enquêtes sur les explosionsLe 26 septembre, plusieurs actes de sabotage ont eu lieu sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2, qui passent par la mer Baltique, dans les zones économiques exclusives de la Suède et du Danemark. En conséquence, une conduite du Nord Stream 2 et les deux du Nord Stream 1 ont été endommagées. Les dégâts ont entraîné une fuite massive de gaz.Vladimir Poutine a qualifié cela d’"acte de terrorisme international" et tient depuis les Anglo-Saxons responsables de ces actions "qui détruisent les infrastructures européennes".Une enquête internationale a été lancée avec la participation de l’Allemagne, de la Suède, et du Danemark. Ces deux derniers s’en sont ensuite retirés. Ils ont supposé un acte de sabotage, mais n’ont pas pu établir le responsable. Le Danemark a ensuite proposé à l’opérateur du gazoduc de mener une enquête autonome.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

nord stream, nord stream 2, russie, bateau, otan, vladimir poutine