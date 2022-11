https://fr.sputniknews.africa/20221111/energies-renouvelables-lancement-a-rabat-du-projet-solheatair-1056790828.html

Énergies renouvelables: lancement à Rabat du projet Solheatair

La Belgique et le Maroc ont lancé le projet Solheatair destiné à réduire les émissions de CO2 et assurer la neutralité carbone des entreprises industrielles. 11.11.2022, Sputnik Afrique

La cérémonie de lancement du projet Solheatair s'est déroulée, le 10 novembre à Rabat, en présence de la directrice générale déléguée de l'Agence marocaine pour l'énergie durable (Masen), Fatima Hamdouch, et du ministre-président de Wallonie, Elio Di Rupo, en visite au Maroc.Le projet Solheatair associe des acteurs belges et marocains dans le but de réduire les émissions de CO2 et tendre vers la neutralité carbone des entreprises industrielles. Il entrainera dans son sillage tout un écosystème de PME et de centres de recherche wallons et marocains actifs dans le domaine, a indiqué Masen dans un communiqué.Le gouvernement wallon soutient Solheatair dans le cadre d’un appel à projets lancé par le Pôle de compétitivité MecaTech, qui accompagne les entreprises technologiques wallonnes dans leurs programmes d'innovation. Projet SolheatairLe projet offre une solution renouvelable intégrée pour la production, le stockage et la valorisation de chaleur produite par des sources d’énergies renouvelables.Cette énergie thermique à haute température peut ensuite être utilisée dans des processus industriels, dont la production de ciment et d’acier, ou convertie en électricité pour réduire les émissions de CO2, précise Masen.

