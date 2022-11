https://fr.sputniknews.africa/20221111/crise-des-cryptos-un-effet-domino-est-a-craindre-selon-le-patron-de-binance-1056789263.html

Crise des cryptos: un effet domino est à craindre, selon le patron de Binance

La faillite de la plateforme d’échange FTX a durement affecté les crypto-monnaies. Mais le krach n’est sans doute pas fini, a déclaré Changpeng Zhao, patron de... 11.11.2022, Sputnik Afrique

Les détenteurs de crypto-monnaies n’ont pas fini de trembler. Alors que le marché s’est effondré suite aux difficultés rencontrées par la plateforme d’échange FTX, l’orage n’est sans doute pas encore passé.Changpeng Zhao, patron du géant Binance a en effet déclaré craindre l’effet domino. D’autres entreprises liées au marché crypto pourrait chavirer ces prochaines semaines, selon lui.Changpeng Zhao est allé jusqu’à dresser une analogie avec la crise financière de 2008. Il ne se fait, cependant, pas de souci pour l’avenir du secteur, assurant que le marchait allait "guérir".Chute libreLa plateforme FTX, l’un des plus gros échangeurs du marché, a déposé le bilan ce 11 novembre. Son patron, Sam Bankman-Fried a présenté sa démission. L’entreprise devait trouver 4 milliards de dollars pour renflouer ses caisses. Binance, autre poids lourd du secteur, avait d’abord envisagé de racheter son concurrent, avant d’y renoncer.Les déboires de FTX ont plombé les principales cryptos, à commencer par le bitcoin. La reine des devises virtuelles a touché son plus bas niveau en deux ans, passant sous le seuil des 16.000 dollars le 9 novembre.L’Ethereum, malgré son "merge", n’est pas mieux loti. Le token a perdu 15% ce 8 novembre, puis de nouveau 13% le lendemain, touchant les 1.100 dollars avant de remonter un peu. Le Solana, crypto prisé des amateurs de NFT, est pour sa part descendu en enfer, plongeant de plus de 60% en une semaine.

cryptomonnaie, faillite, économie, jeton non fongible (nft), bitcoin, ethereum