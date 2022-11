https://fr.sputniknews.africa/20221110/un-pretre-qualifie-de-colonialisme-un-projet-canadien-dexploration-dhydrocarbures-africains-1056774094.html

Un prêtre qualifie de "colonialisme" un projet canadien d’exploration d’hydrocarbures africains

Un prêtre sud-africain s’oppose au projet d’exploration par un groupe canadien des ressources fossiles près du delta d’Okavango, site précieux situé entre la... 10.11.2022, Sputnik Afrique

L’entreprise en question a suscité la controverse en Afrique australe pour son programme de forage près de la rivière Okavango, qui se jette dans le delta du même nom, grand delta intérieur situé au nord du Botswana, tout près de la Namibie. Ce site est célèbre pour ses vastes plaines, inondées en saison des pluies, et devenant ainsi un habitat pour les éléphants, les lions et d'autres animaux sauvages des régions voisines. ReconAfrica a déjà procédé aux premiers forages en 2021.L'exploration de ressources naturelles africaines par une entreprise canadienne relève d’une "nouvelle vague de colonialisme", selon Luke Pato, qui a aussi été évêque de Namibie depuis 2016 jusqu'en 2021.Alors que la COP27 se tient en Égypte, le prêtre exige qu’une résolution soit adoptée qui interdira aux entreprises de forer en dehors des frontières de leurs propres pays nationaux.Craintes de la populationSi le clerc ainsi que la population locale s'inquiètent des effets que le forage en Namibie pourrait avoir sur les réservoirs d'eau souterrains, ReconAfrica affirme que son exploration ne présente aucun risque de pollution.De plus, le gouvernement namibien a rejeté la critique du prêtre, en avançant toujours auprès de la BBC sa responsabilité de développer les ressources naturelles du pays au profit de la population:Quant aux autorités botswanaises, le ministre des Ressources minérales Lefoko Moagi avait précédemment affirmé que "les termes de la licence exigent de la part de ReconAfrica de préserver autant que possible l’environnement naturel [et] minimiser […] les préjudices envers les ressources naturelles et biologiques".

