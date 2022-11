Blessé par l’armée française, un Nigérien salue la fin de la mission Barkhane

"Actuellement et avant, ce n’est pas la même chose avec la sécurité. Il y a de l’amélioration. Mais ce sont nos forces de défense, qui sont en train d’aller sur le front et sont en train de combattre [les terroristes]. Voilà pourquoi il y a de l’amélioration. Pour le moment, nous, sur le terrain, on ne voit pas la force de Barkhane, il n’y a pas de Français […]. On voit qu’il n’y a aucun résultat que Barkhane mène, parce qu’on n’a pas vu de Français sur le terrain en train de combattre, en train de faire vraiment la lutte contre le terrorisme", a indiqué M.Hamadou.