https://fr.sputniknews.africa/20221110/lelargissement-des-brics-le-debut-de-la-fin-de-la-dictature-occidentale-en-afrique-1056777397.html

L’élargissement des BRICS: "le début de la fin de la dictature occidentale en Afrique"

L’élargissement des BRICS: "le début de la fin de la dictature occidentale en Afrique"

La volonté de certains États de rejoindre les BRICS marque leur détermination à rompre avec la domination occidentale, affirme l’analyste sud-africain Benedict... 10.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-10T16:56+0100

2022-11-10T16:56+0100

2022-11-10T16:57+0100

afrique du sud

brics

algérie

occident

colonialisme

dictature

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/08/1056754608_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_53c5de88af8e538bb9e7a9ee21899df1.jpg

Alors que l’Algérie vient d’envoyer aux États membres des BRICS sa demande d’adhésion, cette hausse visible de la popularité de ce groupe marque une nouvelle étape dans le développement du continent africain, avance auprès de Sputnik l’analyste Benedict Pharoe de l'université sud-africaine de Fort Hare.Les pays veulent rejoindre les BRICS parce qu'ils "aspirent à former une nouvelle alliance qui leur permettra de rompre avec la domination occidentale", note l’expert.Pour Benedict Pharoe, ce processus est "le début de la fin de la dictature occidentale en Afrique", car "les jeunes en Afrique ont désormais une conscience politique et le ton est déjà affirmé pour l'avenir du continent".Les mécanismes onusiens ne fonctionnent pas et "l'Occident a imposé ses idéologies qui cherchent à saper et à maintenir l'Afrique sous l'oppression", rappelle-t-il.Le rôle de l’Afrique du SudActuellement, cinq pays forment les BRICS: le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud.L’État africain a rejoint le groupe en 2011 et l’effet positif de cet événement se fait sentir, affirme l’expert.

afrique du sud

algérie

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique du sud, brics, algérie, occident, colonialisme, dictature