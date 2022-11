https://fr.sputniknews.africa/20221110/la-mise-en-uvre-du-gazoduc-nigeria-maroc-ouvrirait-une-nouvelle-perspective-de-developpement-1056772184.html

La mise en œuvre du gazoduc Nigeria-Maroc "ouvrirait une nouvelle perspective de développement"

10.11.2022

La mise en œuvre du gazoduc Nigeria-Maroc, mis en avant dans le discours royal à l'occasion du 47e anniversaire de la Marche verte, ouvrirait "sans aucun doute une nouvelle perspective de développement", a affirmé Ned Munir Nwoko, ancien sénateur de l'État du Delta (Nigeria) et avocat à la Cour suprême d'Angleterre et du Pays de Galles.Le Nigeria et le Maroc, "en tant que deux nations africaines sœurs, ont tout à gagner de la coopération mutuelle, de la relance économique et du développement du capital humain", a déclaré M. Ned Munir Nwoko.L'augmentation de la production de pétrole et de gaz, la sécurité des pipelines et le déploiement de la technologie, sont autant d'avancées en faveur du Nigeria, a poursuivi M. Ned Nwoko.D'autre part, il a indiqué la politique "immensément bénéfique pour les citoyens du Maroc, insufflant un élan socio-économique sans précédent à la nation avec un impact positif au niveau de toute la région du Maghreb".

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

