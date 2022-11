https://fr.sputniknews.africa/20221109/on-na-pas-deshabille-nos-armees-en-armant-lukraine-tranche-olivier-veran-1056769818.html

"On n’a pas déshabillé nos armées" en armant l’Ukraine, tranche Olivier Véran

"On n’a pas déshabillé nos armées" en armant l’Ukraine, tranche Olivier Véran

La France, est-elle capable de faire face à "une guerre de haute intensité"? Si une enquête pointe les moyens limités de l’armée française, le porte-parole du... 09.11.2022, Sputnik Afrique

Invité à réagir aux propos du général Pierre de Villiers quant à l’état de l’armée française, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a estimé auprès de Francetvinfo qu’il n’avait "pas à rougir" là-dessus.La veille, Pierre de Villiers avait jugé que "les armées françaises n'[avaient] pas aujourd'hui les moyens d'une guerre de haute intensité". Auparavant il avait critiqué le budget de la défense du début du premier quinquennat d’Emmanuel Macron.En réponse, Olivier Véran s’est vanté de l’augmentation de 20% du budget alloué aux armées, ainsi que de la modernisation des forces militaires, d’une formation de "très grande qualité", et "la capacité de former nos alliés"."Vous reconnaissez que la livraison d’armes à l’Ukraine nous a affaibli militairement?" lui a alors demandé le journaliste, ajoutant que la France avait déjà beaucoup livré de canons Caesar à l’armée ukrainienne.Et d’insister, qu’"on n’a pas déshabillé nos armées".Paris n'abandonnera pas KievSi, au mois d’octobre, la livraison à Kiev de radars, de missiles antiaériens ainsi que de canons Caesar a été annoncée par Emmanuel Macron, celui-ci a précisé que la France n’était pas capable de "livrer autant que, parfois, les Ukrainiens le voudraient".Selon une enquête de la cellule d’investigation de Radio France, 25% de Canons Caesar français, soit 18, sont actuellement en Ukraine.Et d’ajouter qu’"alors qu’on avait 1.350 chars de bataille en 1991, on en a 220 aujourd’hui. On avait 700 avions en 1991, et aujourd’hui moins de 250."

