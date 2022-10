https://fr.sputniknews.africa/20221013/ukraine-lheure-de-gloire-de-la-france-est-deja-passee-selon-lambassadeur-russe-1056496034.html

Ukraine: "l’heure de gloire" de la France est déjà passée, selon l’ambassadeur russe

Ni la France ni l’Allemagne n’ont fait quelque chose pour faire aboutir les accords de Minsk et ont ainsi raté leur "heure de gloire", estime l’ambassadeur de... 13.10.2022, Sputnik Afrique

L’ambassadeur de Russie en France a évalué à quel niveau cette dernière pouvait contribuer au règlement du conflit en Ukraine.L’acteur clé se trouvant outre-mer, "les pays européens sont incapables de jouer le rôle crucial", a estimé Alexeï Mechkov dans une interview à Sputnik.L’ambassadeur a précisé que, dans le cadre du dialogue que Moscou et Paris poursuivent malgré tout, les deux parties échangent quant à certains points de la situation en Ukraine.Armes françaises en UkraineM.Mechkov a tenu à souligner que la Russie suivait de près "les pas inamicaux" de la France, comme la livraison d’armes à l’Ukraine.Des propos qui résonnent avec actualité, alors qu’Emmanuel Macron a promis de livrer prochainement des radars et des missiles antiaériens à Kiev pour "aider les Ukrainiens à se protéger". Il n’a pas précisé de quel type de radars et missiles il s’agissait.Il a en outre rappelé la prochaine fourniture de six canons Caesar supplémentaires, après la livraison des précédents 18. Or, M. Macron a précisé que la France n’était pas capable de "livrer autant que, parfois, les Ukrainiens le voudraient".

