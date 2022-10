https://fr.sputniknews.africa/20221007/macron-veut-livrer-plus-de-canons-caesar-et-de-vehicules-blindes-bastion-a-lukraine-1056426252.html

Macron veut livrer plus de canons Caesar et de véhicules blindés Bastion à l'Ukraine

La France envisage l'envoi de nouveaux canons Caesar à l'Ukraine, a annoncé jeudi Emmanuel Macron.

2022-10-07T11:01+0200

2022-10-07T11:01+0200

2022-10-07T11:02+0200

Depuis le début du conflit, la France a fourni 18 canons Caesar de 155 mm d'une portée de 40 km, montés sur camion, des missiles antichars et antiaériens, des véhicules de l'avant-blindé (VAB), du carburant, des équipements individuels et une quinzaine de canons tractés TRF1 de 155 mm à l'Ukraine.Paris envisage désormais de fournir à Kiev six à 12 canons Caesar supplémentaires, prélevés sur une commande destinée au Danemark, a confié à l'AFP une source proche du dossier. La France étudie également la possibilité de livrer à Kiev 20 véhicules blindés Bastion.La France continuera son aideLes Vingt-Sept "discuteront de ces sujets, sur quelques mécanismes" vendredi lors d'un sommet informel de l'UE à Prague, a indiqué le Président français, ajoutant qu'il y reviendrait plus en détail lors d'une conférence de presse à l'issue de la réunion.Ambassadeur convoquéL’ambassadeur français en Russie, Pierre Lévy, a été convoqué au ministère russe des Affaires étrangères afin de s’expliquer sur les livraisons d’armes de Paris à l’Ukraine.Dans un communiqué, la diplomatie russe a déclaré avoir souligné les menaces que représentaient les livraisons d’armes et d’équipement à l’Ukraine ainsi que l‘accumulation de programmes de formation pour l’armée ukrainienne.Le ministère des Affaires étrangères a indiqué avoir mis l’accent sur la contradiction que constituent ces actes face au souhait de la France de régler pacifiquement la situation en Ukraine.

