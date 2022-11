https://fr.sputniknews.africa/20221109/desinformation-et-delation-lambassadeur-francais-en-rca-perd-son-statut-privilegie-1056764815.html

"Désinformation et délation": l’ambassadeur français en RCA perd son statut privilégié

"Désinformation et délation": l’ambassadeur français en RCA perd son statut privilégié

Un nouveau signe de la dégradation des relations entre Paris et Bangui. Le Haut représentant de France en Centrafrique s’est vu annuler son statut diplomatique... 09.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-09T11:43+0100

2022-11-09T11:43+0100

2022-11-09T11:43+0100

république centrafricaine

bangui

france

paris

russie

ambassade

catherine colonna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103807/79/1038077915_0:119:1501:963_1920x0_80_0_0_e3c61431d74ea6c901ea21ed010d47c8.jpg

L'ambassadeur et Haut représentant de France en République centrafricaine (RCA) a perdu son statut de doyen du corps diplomatique dans cet État. En cause, la personnalité du diplomate français lui-même, Jean-Marc Grosgurin, selon la lettre de la ministre centrafricaine des Affaires étrangères qui fuité le 8 novembre.Adressant ce courriel à la chef de la diplomatie française Catherine Colonna, son homologue centrafricaine Sylvie Baïpo-Témon a accusé l’ambassadeur de France d’avoir fait preuve "d’attitudes irrespectueuses aux invitations du chef de l’État".Le statut particulier en question existe conformément à un accord entre Paris et Bangui conclu le jour de l'indépendance de la RCA, le 13 août 1960. Il a été attribué aux ambassadeurs de France.La RCA dit adieu aux derniers blindés françaisFin octobre, les derniers blindés de l’armée française ont quitté la République centrafricaine, où ils ont été présents pendant près de 62 ans, le pays étant plongé dans la guerre civile depuis 2013.L’année dernière, Paris a dénoncé la présence des mercenaires russes du groupe privé Wagner sur le territoire centrafricain et les a accusés de se "substituer" à l'autorité de l'État en Centrafrique et d'accaparer sa capacité fiscale.Bangui a pour sa part pointé l’"acharnement" de la partie française, ainsi que son "souhait d'infantiliser la République centrafricaine et ses autorités".

république centrafricaine

bangui

france

paris

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

république centrafricaine, bangui, france, paris, russie, ambassade, catherine colonna