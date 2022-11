https://fr.sputniknews.africa/20221109/ce-pays-a-ete-construit-avec-le-sang-desclaves-un-homme-lance-des-ufs-a-charles-iii---video-1056768396.html

"Ce pays a été construit avec le sang d'esclaves": un homme lance des œufs à Charles III - vidéo

"Ce pays a été construit avec le sang d'esclaves": un homme lance des œufs à Charles III - vidéo

Lors d'un déplacement de Charles III et de son épouse Camilla dans le Nord de l'Angleterre, un homme a jeté des œufs dans leur direction, ratant de peu le... 09.11.2022, Sputnik Afrique

Ce mercredi 9 novembre, un incident s’est produit à York, alors que le roi Charles III et son épouse Camilla était en train de serrer des mains dans une rue. En effet, des Britanniques étaient venus les accueillir. Un individu a alors lancé trois œufs en direction du couple qui se sont écrasés juste à côté.Charles et Camilla n'ont toutefois pas semblé perturbés et ont poursuivi leur promenade tout en saluant la foule, comme le montre cette vidéo:Le couple s’est rendu dans le Nord de l'Angleterre pour inaugurer une nouvelle statue de la reine Elizabeth II morte au mois de septembre. Charles III sera couronné en mai, huit mois après son accession au trône.

