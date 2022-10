https://fr.sputniknews.africa/20221003/pour-sa-premiere-visite-detat-le-roi-charles-iii-recevra-le-president-sud-africain-1056380928.html

Pour sa première visite d'État, le roi Charles III recevra le Président sud-africain

Le Président sud-africain Cyril Ramaphosa et son épouse Tshepo Motsepe effectueront une visite d'État de trois jours en novembre au Royaume-Uni, la première organisée par le roi Charles III depuis son accession au trône, a indiqué lundi le palais de Buckingham.L'annonce de la venue du dirigeant sud-africain a lieu alors que les interrogations demeurent sur le premier déplacement officiel du nouveau roi à l'étranger.Celui-ci devait se rendre en Égypte pour la COP27, sommet international sur le climat, mais selon la presse britannique, la Première ministre Liz Truss s'y serait opposée.En tant que chef d'État, le roi organise des visites d'État, qui s'entourent d'un faste particulier, en invitant des dirigeants du monde entier sur conseil du ministère des Affaires étrangères.La dernière visite d'État d'un dirigeant sud-africain au Royaume-Uni remonte à 2010, quand le Président d'alors Jacob Zuma avait effectué un séjour de trois jours à Londres.En Afrique du Sud, comme dans d'autres pays du Commonwealth, la couronne britannique ne fait toutefois pas l'unanimité. Si M. Ramaphosa a rendu hommage à "l'engagement et au dévouement" d'une reine "extraordinaire" au moment de la mort de la monarque, une partie de la jeunesse a refusé de la célébrer en raison du passé esclavagiste et colonialiste de la monarchie britannique.

