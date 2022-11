https://fr.sputniknews.africa/20221108/scrutin-de-mi-mandat-des-machines-a-voter-tombent-en-panne-aux-usa-1056760513.html

Scrutin de mi-mandat: des machines à voter tombent en panne aux USA

Scrutin de mi-mandat: des machines à voter tombent en panne aux USA

Le jour des élections de mi-mandat a connu un début difficile. Des machines à voter sont tombées en panne dans les États du New Jersey et de l’Arizona, relate... 08.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-08T19:10+0100

2022-11-08T19:10+0100

2022-11-08T19:10+0100

états-unis

bombe

élections

bulletins

panne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/11/1044119377_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_78182d68ed906514bb85a89c8531c750.jpg

Depuis ce mardi matin, les bureaux de vote sont ouverts aux États-Unis pour les élections de mi-mandat, qui opposent les Républicains aux Démocrates. Pourtant, le scrutin est émaillé d’une panne d’envergure des machines à voter dans deux États, rapportent les médias locaux.Des problèmes techniques se sont notamment produits dans les comtés de Mercer (New Jersey) et de Maricopa (Arizona).Ainsi, afin de lutter contre les fraudes, les autorités du comté de Maricopa ont annoncé que les électeurs pouvaient soit placer leurs bulletins remplis dans une boîte sécurisée sur place pour être comptés plus tard, soit voter dans un autre lieu.La défaillance concerne environ 20% des bureaux de vote du comté de Maricopa, ont déclaré les responsables électoraux. Quant au comté de Mercer, toutes les machines à voter n’y fonctionnaient pas "en raison d'un problème d'impression et de numérisation des bulletins de vote".Les autorités de deux comptés ont assuré que les professionnels de l'informatique ont été sollicités pour régler le problème.Alerte à la bombeEn outre, un bureau de vote dans l'État de la Louisiane a été déplacé d'une école vers une autre à cause d'une alerte à la bombe, a rapporté NBC News, citant les autorités locales. Selon la police, l'établissement avait déjà reçu une menace similaire cinq jours plus tôt et les élèves avaient été évacués.

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

états-unis, bombe, élections, bulletins, panne