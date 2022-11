https://fr.sputniknews.africa/20221108/scrutin-de-mi-mandat-les-usa-continueront-une-politique-dexploitation-et-de-pillage-de-lafrique-1056750717.html

Scrutin de mi-mandat: les USA continueront une "politique d'exploitation et de pillage" de l’Afrique

Il n’y aura pas de changements significatifs dans la position internationale de Washington si les Républicains ont le contrôle du Congrès, estime l’analyste... 08.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-08T07:06+0100

2022-11-08T07:06+0100

2022-11-08T07:26+0100

Ce mardi 8 novembre, les citoyens américains se rendent aux urnes pour les élections de mi-mandat, c’est-à-dire des législatives couplées à des scrutins locaux organisés tous les quatre ans en alternance avec le scrutin présidentiel. Le Parti démocrate de Joe Biden, qui possède une faible majorité à la Chambre des représentants et une encore plus faible au Sénat, est opposé au Parti républicain.Dans un entretien à Sputnik, John Catalinotto, analyste et chroniqueur américain, rédacteur en chef du journal Workers World, a partagé son avis quant aux possibles conséquences des élections.Dans le même temps, l'analyste tient à souligner que "l'impérialisme américain ne peut pas contrôler le monde comme il l'a fait entre 1990 et 2010"."Ils ont l'AFRICOM"Pour M.Catalinotto, quel que soit le parti au pouvoir, "les États-Unis auront une politique d'exploitation et de pillage du continent [africain, ndlr]. Ils ont l'AFRICOM. Biden et Obama l'appliquent sans insulter les Africains, Trump a dit des choses stupides sur les pays africains que je n'aime pas répéter. Mais la politique demeure", indique l’analyste.L’interlocuteur de Sputnik estime également que le 8 novembre sera calme. Il ne s'attend pas à une journée comme celle du 6 janvier 2021.

