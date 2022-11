https://fr.sputniknews.africa/20221108/les-usa-et-le-uk-ont-tente-de-torpiller-une-conference-entre-russie-unie-et-des-partis-africains-1056758615.html

Washington et Londres ont tenté de torpiller une conférence entre Russie unie et partis africains

Washington et Londres ont tenté de torpiller une conférence entre Russie unie et partis africains

Les Américains et les Britanniques ont tenté d’empêcher la tenue d’une conférence entre partis politiques avec des pays africains organisée sur le plateau de... 08.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-08T16:00+0100

2022-11-08T16:00+0100

2022-11-08T16:46+0100

russie

afrique

conférence

russie unie (parti)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/13/1056561512_0:80:3217:1890_1920x0_80_0_0_865d71a7beacedb882808f12fbc90b38.jpg

Le sénateur russe et responsable pour la coopération internationale au sein du parti Russie unie Andreï Klimov a révélé à Sputnik des menées des Américains et des Britanniques visant à torpiller une conférence entre son organisation et des partis africains.M.Klimov a précisé que ses homologues africains escomptaient que le sommet Russie-Afrique aurait un plateau consacré aux partis, outre ses "dimensions" économique et politique.Le prochain sommet prévu pour juillet 2023Le deuxième sommet Russie-Afrique se tiendra en juillet 2023 à Saint-Pétersbourg, a annoncé début octobre Mikhail Bogdanov, représentant spécial du Président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique et vice-ministre des Affaires étrangères."Malgré les sanctions, les conditions et les obstacles que les anciens pays métropolitains tentent d'établir, les Africains continuent de montrer leur intérêt pour une interaction diversifiée avec la Russie. Les relations russo-africaines continuent de se développer avec succès selon la volonté et les désirs mutuels", a-t-il déclaré lors de la session plénière de la XIVe Convention de l'Association russe d'études internationales.La première édition de l’événement a eu lieu en octobre 2019.

russie

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, afrique, conférence, russie unie (parti)