Le nez d'une patiente en France reconstruit après avoir été implanté dans son avant-bras – image

Le nez d'une patiente en France reconstruit après avoir été implanté dans son avant-bras – image

Les spécialistes du CHU de Toulouse et de l’Institut universitaire du cancer de Toulouse (IUCT) ont effectué une intervention chirurgicale révolutionnaire. Ils ont réussi une reconstruction du nez d’une femme "à partir d’un greffon synthétique préalablement implanté dans son avant-bras pour le pré-vasculariser", ont annoncé les médecins dans un communiqué. La patiente "se porte très bien".Nez détruit à cause d’un cancerLa femme avait perdu une grande partie de son nez et de son palais suite à un cancer des fosses nasales traité en 2013.Selon l'établissement, ce type de reconstruction n’avait jusqu’alors jamais été pratiqué sur une zone "aussi fragile et peu vascularisée".Les spécialistes du CHU de Toulouse et de l’IUCT ont collaboré avec les ingénieurs de Cerhum, entreprise belge spécialisée en reconstruction osseuse.

