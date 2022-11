https://fr.sputniknews.africa/20221107/senegal-vers-un-renforcement-des-academies-sportives-et-inclusives-en-afrique-1056743643.html

Sénégal: vers un renforcement des académies sportives et inclusives en Afrique

Le programme de renforcement des académies sportives et inclusives en Afrique a été lancé récemment à Saly (ouest du Sénégal), pour faire du sport ''un vecteur... 07.11.2022, Sputnik Afrique

Suite à l’annonce du Président Emmanuel Macron, lors du Nouveau Sommet Afrique France du 8 octobre 2021, l’AFD, l’Institut Diambars et PLAY International – Groupe SOS ‘’se sont mobilisés pour apporter une réponse concrète à la promotion du sport en Afrique comme vecteur de développement économique et d’impact social’’, selon un communiqué de l’Ambassade de France au Sénégal.Selon la même source, ‘’ce programme a pour ambition de soutenir l’émergence d’académies sportives inclusives sur le continent’’.Egalité femmes-hommes et développement de la pratique féminineIl est précisé qu'une attention particulière ‘’sera apportée à la qualité de la formation académique proposée ainsi qu’à la mise en place d’actions visant à favoriser l’égalité femmes-hommes, tant par le développement de la pratique féminine, la promotion des femmes dans des postes d’encadrement que par des activités de sensibilisation aux enjeux liés à l’égalité entre les femmes et les hommes’’.Les initiateurs annoncent que ‘’les académies bénéficieront également du soutien d’experts afin d’assurer la viabilité de leur modèle économique sur le long terme’’. Le but est d’accompagner les jeunes dans leur émancipation par le sport et leur insertion professionnelle.Le programme aura aussi vocation à ‘’créer de nouveaux débouchés économiques et des opportunités professionnelles pour les jeunes, afin de permettre à davantage de jeunes de se développer grâce au sport’’.Une phase pilote sera lancée dès l’automne 2022 pour soutenir 4 académies dans 6 pays africains: Lead Academy (Libéria et au Maroc), SEED Academy (Sénégal), Serge Betsen Academy (Cameroun, Mali), Sunward Park High School (Johannesburg).Ensuite, un appel à projet sera lancé en 2023 pour accompagner 12 académies supplémentaires sur l’ensemble du continent africain.

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

afrique, sénégal, sport, femmes