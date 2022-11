https://fr.sputniknews.africa/20221107/la-tanzanie-se-prepare-a-mettre-au-point-son-propre-satellite-1056750265.html

La Tanzanie se prépare à mettre au point son propre satellite

La Tanzanie se prépare à mettre au point son propre satellite

La Tanzanie envisage de développer son premier satellite pour le lancer dans l'espace dans un avenir proche, a fait savoir son vice-ministre de l'Information... 07.11.2022, Sputnik Afrique

Le gouvernement tanzanien entame le processus de développement du premier satellite de fabrication nationale, a annoncé ce lundi 7 novembre, le vice-ministre de l'Information, de la communication et des technologies, Mathew Kundo, cité par le quotidien local Daily News.L'Ouganda lance son premier satelliteCette annonce a été faite le jour où l'Ouganda a lancé son tout premier satellite, PearlAfricaSat-1, selon la NASA.L'Ouganda fait partie de plusieurs pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud bénéficiant du projet Birds Satellite, initié en 2015 par l'Institut de technologie de Kyushu, au Japon.PearlAfricaSat-1 contribuera à fournir des données de recherche et d'observation dans plusieurs domaines, dont les prévisions météorologiques, la cartographie des terres, des eaux et des minéraux ou encore la surveillance de l'agriculture.

