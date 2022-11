L'Occident discute "en privé" des modalités éventuelles de paix entre Moscou et Kiev, selon WSJ

https://fr.sputniknews.africa/20221106/loccident-discute-en-prive-des-modalites-eventuelles-de-paix-entre-moscou-et-kiev-selon-wsj-1056740602.html

Les pays occidentaux mènent à titre privé des discussions pour déterminer les conditions d’un éventuel accord de paix entre la Russie et l'Ukraine, rapporte le... 06.11.2022, Sputnik Afrique

Le Wall Street Journal affirme que des négociations officieuses se déroulent dans les États occidentaux quant au règlement de la crise ukrainienne.Dans les capitales européennes, "une certaine nervosité est également observée à l'égard de tout ce qui ressemble à une diplomatie en freelance avec la Russie", rapporte le Wall Street Journal. D’après les haut fonctionnaires cités par le quotidien, un désaccord pourrait survenir entre les gouvernements occidentaux au sujet de l'Ukraine, mais pour le moment ils mettent ces questions de côté.En outre, Washington et ses alliés considèrent qu’il y a peu de chances de voir une fin négociée au conflit en Ukraine dans un avenir proche, selon les différents diplomates occidentaux auxquels se réfère le journal.L’Inde, un médiateur?D’après les informations du New York Times, l’Inde envisage de devenir un médiateur dans la crise ukrainienne.Plus tôt cette année, affirment deux responsables indiens, le Président français Emmanuel Macron avait lancé l'idée de mener des pourparlers de paix avec le dirigeant indien, Narendra Modi. L'initiative ne s'est jamais concrétisée. Pourtant, elle a montré que l'Inde, qui entretient de bonnes relations avec la Russie comme avec l'Occident, "est de plus en plus considérée comme un pacificateur potentiel", indique le New York Times.

