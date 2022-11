https://fr.sputniknews.africa/20221105/lafrique-accuse-la-baisse-des-investissements-internationaux-dans-son-industrie-energetique-1056727725.html

L’Afrique accuse la baisse des investissements internationaux dans son industrie énergétique

L’Afrique accuse la baisse des investissements internationaux dans son industrie énergétique

Confrontée à la réduction d’investissements internationaux dans son secteur des hydrocarbures, l’Afrique s’engage à concerter les efforts et revoir sa... 05.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-05T12:22+0100

2022-11-05T12:22+0100

2022-11-05T12:40+0100

afrique

pétrole

gaz

hydrocarbures

algérie

organisation des producteurs de pétrole africains (appo)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/08/1045037989_0:88:3032:1794_1920x0_80_0_0_89a3b7a467bfad6f957b013c5bbe5729.jpg

Les questions de l’évolution de l’industrie pétrolière et gazière en Afrique ont été abordées lors de la 43e session de l’Organisation des producteurs de pétrole africains (APPO).Parmi celles-ci figure le défi de la réduction des investissements internationaux dans ce secteur, ont précisé les ministres des pays concernés, indique un communiqué du gouvernement algérien.L’organisation a décidé de réunir conjointement les capitaux indispensables pour assurer des financements propres.Un autre cap vers l’industrie verteÉvoquant la transition énergétique à long terme, les ministres ont salué le soutien de tous afin de lutter contre le changement climatique. Ils ont également souligné "la nécessité de recourir aux technologies qui permettent l’utilisation de combustibles fossiles avec une empreinte carbone minimale".Le jour même, la France a fait part de son engagement à débloquer six milliards d’euros pour la protection du climat par les pays en développement, dont ceux africains, jusqu’en 2025.La réunion de l’APPO a été aussi marquée par l’adhésion officielle du Sénégal, après deux ans de participation, ainsi que du Ghana et de la Namibie.L’Organisation africaine des producteurs de pétrole (APPA) a été créée le 27 janvier 1987 à Lagos, en République fédérale du Nigéria, par huit pays (Algérie, Angola, Bénin, Cameroun, République du Congo, Gabon, Libye et Nigéria). Actuellement, elle compte 18 membres et un pays observateur, le Venezuela.

afrique

algérie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, pétrole, gaz, hydrocarbures, algérie, organisation des producteurs de pétrole africains (appo)