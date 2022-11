Grosse amende pour un groupe suisse pour corruption pétrolière en Afrique

"L'enquête du SFO a révélé que Glencore, par l'intermédiaire de ses employés et agents, avait versé des pots-de-vin de plus de 28 millions de dollars pour un accès préférentiel au pétrole, y compris des cargaisons accrues, des qualités de pétrole précieuses et des dates de livraison préférables. Ces actions ont été approuvées par la société dans l'ensemble de ses opérations pétrolières au Nigeria, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Guinée équatoriale et au Soudan du Sud", a déclaré le UK Serious Fraud Office.