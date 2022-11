https://fr.sputniknews.africa/20221104/pour-la-premiere-fois-dans-le-monde-arabe-une-synagogue-universitaire-ouverte-au-maroc-1056721784.html

Pour la première fois dans le monde arabe, une synagogue universitaire ouverte au Maroc

Pour la première fois dans le monde arabe, une synagogue universitaire ouverte au Maroc

Suite au rapprochement récent entre le Maroc et Israël, une synagogue a ouverte sur le campus de l’université Mohammed VI de Marrakech. Une grande première... 04.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-04T15:53+0100

2022-11-04T15:53+0100

2022-11-04T15:53+0100

afrique du nord

maroc

israël

synagogue

mosquée

rabat

tel aviv

relations bilatérales

monde arabe

juifs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0b/1045718688_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_df9e8593d5549f4668cbc4d2a008b1ee.jpg

Les autorités marocaines ont inauguré début novembre une synagogue à l’université polytechnique Mohammed VI de Marrakech, près d’une mosquée. C’est un évènement jamais observé dans le monde arabe, relate le journal israélien The Jerusalem Post.Cette initiative symbolique a été portée par l’Association Maimouna, fondée et dirigée par Mehdi Boudra, une organisation marocaine à but non lucratif fondée par des musulmans qui fait la promotion du patrimoine juif du pays, et par la Fédération séfarade américaine, qui a des bureaux dans le royaume comme aux Émirats arabes unis.Un appel au "vivre ensemble"L’inauguration de ce nouveau lieu de culte, jouxtant une mosquée, vient rappeler la prise de position du Maroc en tant que terre de tolérance et exemple du "vivre ensemble".À cette cérémonie, étaient présents le rabbin Elie Abadi, grand rabbin du Conseil juif des Émirats arabes unis, Magda Haroun, présidente de la communauté juive égyptienne, et Jackie Kadouche, présidente de la communauté juive de Marrakech Essaouira.Parmi les invités, il y avait également des représentants de l’Association Maimouna et des dirigeants marocains juifs et non juifs.Une grande première dans le monde arabeRapprochement entre Maroc et IsraëlLe Maroc et Israël ont établi des relations diplomatiques en décembre 2020, suite à la signature des accords d’Abraham entre Israël et quatre États arabes, dont le Maroc.Depuis, les deux pays ont signé des accords de coopération dans plusieurs domaines.En juillet dernier à Rabat, le chef de l’armée israélienne et de hauts responsables marocains se sont entretenus. C’était la première visite officielle d’un chef d’état-major d’Israël au Maroc. Un mois plus tard, la diplomatie israélienne a annoncé avoir signé un contrat portant sur la construction du siège de sa future ambassade à Rabat.

afrique du nord

maroc

israël

rabat

tel aviv

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique du nord, maroc, israël, synagogue, mosquée, rabat, tel aviv, relations bilatérales, monde arabe, juifs