https://fr.sputniknews.africa/20221104/le-liberia-soutient-le-projet-de-gazoduc-sous-marin-entre-le-nigeria-et-le-maroc-1056719411.html

Le Libéria soutient le projet de gazoduc sous-marin entre le Nigeria et le Maroc

Le Libéria soutient le projet de gazoduc sous-marin entre le Nigeria et le Maroc

Le Président du Libéria a exprimé son soutien au projet de gazoduc sous-marin reliant le Nigeria et le Maroc. Le projet alimenterait en gaz nigérian plus d’une... 04.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-04T13:08+0100

2022-11-04T13:08+0100

2022-11-04T13:08+0100

afrique de l'ouest

liberia

nigeria

gazoduc

gaz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/1051991571_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_08da29b9b1de1cb9a656218c815f36a6.jpg

S’exprimant au forum annuel MEDays à Tanger, le Président du Libéria George Weah a prôné l’intégration économique et énergétique du continent africain grâce notamment au projet de gazoduc Nigeria-Maroc (NMGP).Le gaz nigérian alimentera l’Afrique et l’Europe?Étant donné que le Nigeria possède l’une des plus grandes réserves prouvées de gaz en Afrique, le projet a de vastes perspectives.Le tuyau sous-marin de 5.600 kilomètres de long s'étendra sur 13 pays le long de la côte atlantique, avec l'ambition de bénéficier à plus de 340 millions d'habitants. Le projet, approuvé en 2016, devrait recevoir un investissement total de 25 milliards de dollars en 2023, selon Morocco world news.Une fois achevé, il permettra de donner à l'Afrique une nouvelle dimension économique, politique et stratégique. De plus, théoriquement, le gaz pourrait être exporté vers l’Europe.

afrique de l'ouest

liberia

nigeria

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique de l'ouest, liberia, nigeria, gazoduc, gaz