La Côte d’Ivoire veut un partenariat "gagnant-gagnant" avec l’Algérie dans le secteur privé

Dans le cadre d'une coopération "gagnant-gagnant" avec l'Algérie dans le secteur privé, une délégation de la Confédération algérienne du patronat citoyen...

afrique subsaharienne

afrique du nord

côte d'ivoire

algérie 1

coopération

Une délégation de la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC) conduite par son président, Samir Mohamed Agli,a discuté successivement, le 25 octobre, avec trois ministres ivoiriens, dont Mamadou Sangafowa Coulibaly, ministre des Mines, du pétrole et de l’énergie, à Abidjan, relate Minutes-Eco.M.Coulibaly a appelé à explorer les échanges Sud-Sud pour assurer le développement de l’Afrique, car la collaboration avec les multinationales occidentales n’est pas équilibrée, puisque les pays africains n’en tirent pas grand profit, selon lui.Plusieurs domaines à exploiterL’un des membres de la délégation, qui a récemment lancé une usine de fabrication de panneaux solaires en Algérie, s’est dit très tenté par le potentiel du pays. Il entend conquérir le marché de la CEDEAO estimé à plus de 300 millions d’habitants via le marché ivoirien. Cet opérateur envisage même, dans le cadre de partenariats public-privé ou avec des sociétés privées ivoiriennes, d’installer une usine en Côte d’Ivoire, précise Minutes-Eco.D’autres membres ont, quant à eux, déclaré être attirés par des projets dans les secteurs pétrolier et gazier.L’exécutif ivoirien compte sur l’engouement du secteur privé pour ses programmes d’investissements stratégiques, conforté par les exemples des précédents PND (plan national de développement) qui ont permis de porter le taux de couverture en électricité du pays.

