La Corée du Nord tire au moins 10 missiles de types divers, Séoul riposte

L'armée sud-coréenne a affirmé avoir tiré mercredi trois missiles air-sol de précision en réponse à des tirs de missiles nord-coréens plus tôt dans la journée... 02.11.2022, Sputnik Afrique

La Corée du Nord a tiré mercredi au moins 10 missiles de types différents, a affirmé l'armée de la Corée du Sud.Selon l'état-major interarmées de Séoul, l'un des missiles est tombé près des eaux territoriales sud-coréennes, et ce pour "la première fois", occasionnant une alerte au raid aérien sur l'île d'Ulleung.Une alerte au raid aérien diffusée sur la télévision nationale sud-coréenne a demandé aux habitants d'Ulleungdo "d'évacuer vers l'abri souterrain le plus proche".Séoul lance des missiles en réponsePeu après, l'armée de Séoul a rapporté avoir tiré trois missiles air-sol près de l'endroit, au niveau de la frontière maritime, où le missile nord-coréen était tombé.Par ailleurs, le Président sud-coréen Yoon Suk-yeol a convoqué une réunion du Conseil national de sécurité au sujet de ce lancement.Ces tirs interviennent alors que Séoul et Washington effectuent actuellement le plus grand exercice aérien conjoint de leur histoire, Vigilant Storm, auquel participent des centaines d'avions de guerre des deux armées.

