Réacteur Iter: la Russie transfère en France une pièce essentielle

À Saint-Pétersbourg se tient ce 1er novembre la cérémonie solennelle d’expédition d’une pièce essentielle du réacteur du projet international Iter en construction en France. Il s’agit d’une bobine de champ poloïdal PH1.Au total, six bobines y sont destinées, chacune pesant 200 tonnes et mesurant neuf mètres de diamètre. Elles serviront à "pincer" le plasma, le maintenir à l'écart des parois et contribueront à sa forme et à sa stabilité, selon le site du projet Iter.La bobine de champ poloïdal sera notamment transférée depuis le chantier naval Sredne-Nevsky de Saint-Pétersbourg. Pendant la cérémonie, la bobine sera embarquée sur un ponton.Participation russe au projet IterD'après les prévisions des spécialistes, la construction du réacteur Iter lancée en 2010 devrait aboutir en 2025.Ce 13 septembre, la Russie a annoncé la livraison des complexes gyrotrons servant de générateur de micro-ondes à électrovide, à destination de la Provence, où se trouve le site de construction. Alors qu'Iter a besoin de 24 gyrotrons, la Russie en produira huit, conformément à l'accord signé en 2012.En quoi consiste l'importance de ces éléments? Selon le chef du centre Iter au sein de Rosatom, "il est impossible d'obtenir le premier plasma dans le réacteur, le fonctionnement d'Iter sans gyrotrons est impossible".En décembre 2021 et en mai 2022, la Russie avait déjà expédié à Iter des camions avec certains équipements, dont des systèmes de refroidissement, des systèmes de formation de faisceaux micro-ondes et d’autres systèmes de haute technologie.

