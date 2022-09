https://fr.sputniknews.africa/20220913/la-russie-expedie-en-france-des-elements-indispensables-pour-le-reacteur-du-projet-iter-1056169749.html

La Russie expédie en France des éléments "indispensables" pour le réacteur du projet Iter

Une nouvelle étape de la contribution russe à un projet international à 20 milliards de dollars en construction en France.Ce 13 septembre, la Russie a annoncé la livraison d’équipements importants, des complexes gyrotrons servant de générateur de micro-ondes à électrovide, à destination de la Provence. Là-bas, à Saint-Paul-lès-Durance, se trouve le site de construction d’un grand réacteur à fusion nucléaire depuis 2007, le projet Iter.La livraison contient donc quatre complexes présentant des éléments de chauffage supplémentaire pour le plasma et la génération de courant. L’idée d’un gyrotron en tant que générateur de micro-ondes a été proposée dans les années 1960. Aujourd’hui, la Russie est leader reconnu dans leur production réalisée par l’entreprise GICOM, à Nijni Novgorod.Participation russe au projet IterLancée en 2010, la construction du réacteur Iter devrait aboutir en 2025, selon les prévisions des spécialistes.Alors qu’au total le réacteur Iter nécessitera 24 gyrotrons, la Russie en produira huit conformément à l'accord signé en 2012.Ces appareils sont uniques dans leurs caractéristiques, une fréquence de 170 GHz avec une puissance de 1 MW et une durée d'impulsion pouvant atteindre 1.000 secondes.En décembre 2021 et en mai 2022, la Russie avait déjà expédié à Iter des camions avec certains équipements, dont des systèmes de refroidissement, des systèmes de formation de faisceaux micro-ondes et d’autres systèmes de haute technologie.

