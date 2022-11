https://fr.sputniknews.africa/20221101/rabat-confirme-labsence-du-roi-mohammed-vi-au-sommet-arabe-1056697266.html

Rabat confirme l’absence du roi Mohammed VI au sommet arabe

Rabat confirme l’absence du roi Mohammed VI au sommet arabe

Malgré l’invitation au sommet de la Ligue arabe à Alger, le roi Mohammed VI n’y assistera pas, a fait savoir à Sputnik le chef de la diplomatie marocaine. Il a... 01.11.2022, Sputnik Afrique

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du Maroc, Nasser Bourita, a fait savoir à Sputnik que le roi Mohammed VI ne se rendra pas à Alger pour participer au sommet arabe.Contexte mondial et régional plutôt complexeLe Chef de la diplomatie marocaine a souligné que le sommet prévu les 1er et 2 novembre aura lieu "dans un contexte mondial et régional plutôt complexe".Il a ajouté que l’une des questions les plus gênantes de l'agenda est le retour de la Syrie au sein de la Ligue, "mais nous sommes proches d’arriver à un consensus".Se réunir face aux défisLa participation au sommet pour le Maroc "n'est pas une fin en soi", mais une occasion de débattre des problèmes, de trouver une sortie commune des crises ou d'établir une intégration avec nos voisins de la région arabe.

