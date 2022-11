https://fr.sputniknews.africa/20221101/nord-stream-et-mer-noire-les-demarches-de-londres-ne-doivent-pas-rester-sans-reponse-selon-moscou-1056692305.html

Nord Stream et mer Noire: les démarches de Londres ne doivent pas rester sans réponse, selon Moscou

Nord Stream et mer Noire: les démarches de Londres ne doivent pas rester sans réponse, selon Moscou

La Russie ne laissera pas sans réponse les agissements de Londres contre les gazoducs en mer Baltique et les navires russes en mer Noire. Moscou réfléchira aux... 01.11.2022, Sputnik Afrique

Les services secrets russes ont des informations selon lesquelles l'attaque contre la flotte de la mer Noire a été coordonnée par des consultants militaires britanniques, a déclaré ce mardi aux journalistes le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. D'autres données suggèrent que le Royaume-Uni est impliqué dans le sabotage des gazoducs Nord Stream. De tels actes ne peuvent pas rester sans réponse, selon lui.Moscou espère que les informations sur l'"attentat terroriste contre une infrastructure internationale d'importance vitale" seront très attentivement analysées. Et ce, "malgré le silence inadmissible des capitales européennes".À la question de savoir si la Russie saisira le Conseil de sécurité de l'Onu sur cette question, le responsable a répondu que les données devaient d'abord être systématisées.Les événements en questionSelon le ministère russe de la Défense, neuf drones aériens et sept maritimes ont attaqué plusieurs navires de la Flotte de la mer Noire le 29 octobre. Ces bâtiments assuraient la sécurité du couloir céréalier dans le cadre de l'initiative internationale d'exportation de produits agricoles depuis les ports ukrainiens. En septembre, des explosions ont endommagé les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique. La Défense britannique a démenti les accusations d'implication dans ces événements.

