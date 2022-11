https://fr.sputniknews.africa/20221101/faux-et-irresponsable-un-officiel-nigerian-dement-les-avertissements-antiterroristes-us-1056693167.html

"Faux et irresponsable": un officiel nigérian dément les avertissements antiterroristes US

S'exprimant après une réunion des chefs du renseignement et de l'armée du Nigeria dirigée lundi par le Président, le conseiller à la sécurité nationale Babagana Monguno a déclaré aux journalistes que "tout sentiment exagéré d'insécurité" était infondé et que la situation à Abuja était "sous contrôle".Il a rejeté toute "illusion" sur une insécurité accrue, y compris les avertissements de responsables américains concernant d'éventuelles attaques terroristes."Nous travaillons avec nos partenaires étrangers de manière responsable et les Nigérians devraient reprendre leurs activités quotidiennes normales sans être mis dans une situation de peur."Les attaques ne sont pas imminentesLe Président Muhammadu Buhari a indiqué que malgré les alertes terroristes, les attaques ne sont pas imminentes.Il a détaillé qu’une surveillance et une interception accrues des communications terroristes garantissaient que les menaces potentielles étaient détectées "plus en amont".Les anglophones appellent à quitter la capitaleLa police du Nigeria a renforcé la sécurité dans tout le pays, vendredi 28 octobre, en raison d’un "risque accru d’attaques terroristes" dans la capitale, Abuja.Les mesures ont été renforcées un jour après que le département d’État américain a ordonné à ses employés non essentiels et à leurs familles en poste à Abuja de quitter la ville.D’autres pays, dont le Royaume-Uni, l’Australie et le Canada, ont émis des avertissements similaires, mais n’avaient pas, vendredi matin, évacué leurs employés ou leurs familles d’Abuja.Les alertes ont suscité l'anxiété et la tension du public dans tout le pays, alors qu'il est aux prises avec divers problèmes de sécurité, notamment la violence des groupes extrémistes et des enlèvements contre rançon par des gangs criminels armés.

