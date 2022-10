https://fr.sputniknews.africa/20221028/la-securite-renforcee-au-nigeria-en-raison-dun-risque-accru-dattentats-1056656776.html

Sécurité renforcée au Nigeria en raison d'un risque accru d'attentat

La sécurité a été renforcée sur tout le territoire nigérian en raison d'un "risque accru d'attaques terroristes", après que les États-Unis ont ordonné à leur personnel diplomatique non essentiel de quitter la capitale, Abuja.Dans un communiqué publié le soir du 27 octobre, la police nigériane a demandé à tous ses haut gradés de "renforcer la sécurité dans leurs juridictions respectives, en particulier dans le Territoire de la capitale fédérale (FCT)".L'inspecteur général de la police, Usman Alkali Baba, a exhorté les habitants de l'agglomération de six millions d'habitants "à rester vigilants et à signaler à la police tout événement et toute personne suspects ou anormaux".Mises en garde de plusieurs pays occidentauxSi la nature de la menace reste inconnue, les habitants du FCT sont en état d'alerte depuis le 23 octobre, après la mise en garde de plusieurs ambassades occidentales conseillant à leurs ressortissants de limiter leurs déplacements dans le pays.Jeudi, le département d'État américain a annoncé avoir ordonné à ses employés non essentiels en poste à Abuja de quitter la ville. L'ambassade des États-Unis au Nigeria indique de son côté que l'ordre s'applique aux familles de tous les fonctionnaires américains sur place.Washington a averti ses ressortissants que des "terroristes pouvaient attaquer" les centres commerciaux, marchés, hôtels, restaurants, bars et écoles de la capitale.Le "Jabi Lake Mall", important centre commercial d'Abuja, a été temporairement fermé le 27 octobre pour des raisons de sécurité non précisées.

