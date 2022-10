https://fr.sputniknews.africa/20221031/moscou-le-soutien-russe-a-lafrique-apres-le-retrait-de-laccord-cerealier-doit-etre-mis-au-point-1056684150.html

Moscou: le soutien russe à l'Afrique après le retrait de l'accord céréalier doit être mis au point

Suite à la suspension de sa participation à l’accord du blé, la Russie est disposée à compenser, à ses propres frais, les céréales prévues pour les pays les... 31.10.2022, Sputnik Afrique

Suite à la suspension de sa participation à l’accord du blé, la Russie est disposée à compenser, à ses propres frais, les céréales prévues pour les pays les plus pauvres d'Afrique, mais cette question est complexe et doit être étudiée, a déclaré le porte-parole du Kremlin."Notre ministre de l'Agriculture, Dmitri Patrouchev, a déclaré que [la Russie, ndlr] était prête à compenser les céréales pour les pays les plus pauvres. Je profite de l'occasion pour vous rappeler que seule une petite partie des céréales livrées dans le cadre de cet accord a été envoyée aux pays les plus pauvres, le reste étant destiné à des États non pauvres situés en Europe", a souligné M.Peskov.

