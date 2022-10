Des méthaniers patientent pour décharger leur cargaison de GNL en attendant la hausse des prix

"Il n’y a pas de dépendance du transit. Contrairement au gaz livré par pipeline, les acheteurs ne paient pas le GNL en roubles, mais en monnaies qui leur conviennent. La Baltique et l’Arctique sont plus proches que les États-Unis et le Proche-Orient", explique à Sputnik Mark Goïkhman, expert du centre d’analyse et d’information Tele Trade.