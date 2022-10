https://fr.sputniknews.africa/20221030/le-maroc-se-fixe-pour-objectif-de-devenir-un-gros-producteur-de-dattes-en-2030-1056676129.html

Le Maroc se fixe pour objectif de devenir un gros producteur de dattes en 2030

Le Maroc se fixe pour objectif de devenir un gros producteur de dattes en 2030

L'Agence nationale marocaine de développement des zones oasiennes et de l'arganier se fixe pour objectif de transformer le Maroc en un gros producteur de dattes. 30.10.2022

2022 n’est pas la meilleure année pour les producteurs marocains de dattes. La production accuse un recul de 30% en raison des conditions climatiques extrêmes.Brahim Hafidi, directeur général de l’Agence nationale de développement des zones oasiennes et de l’arganier (ANDZOA), ne croit cependant pas que la branche soit en crise.Il reconnaît que la production de dattes est en recul de 30%. 105.000 tonnes en 2022 contre 150.000 tonnes en 2021, une année record. Soit une baisse de 45.000 tonnes."À l’image de l’ensemble du secteur agricole, la filière phœnicicole a souffert de la sécheresse et des sources d’approvisionnement qui se sont raréfiées."Atteindre 300.000 tonnes en 2030Des responsables de coopératives lui font écho en signalant qu’à cause de la pénurie d’eau le rendement a baissé, le calibre des dattes a rétréci et leur qualité a également baissé.Brahim Hafidi est cependant optimiste quant à l’avenir de la branche de son pays qui est septième au monde en termes de superficie de palmiers dattiers et seulement douzième producteur.Les principaux pays producteurs sont l’Égypte (19 % de la production mondiale), l’Iran (15 %) et l’Algérie (12 %). Un million de tonnes de dattes sont exportées chaque année dans le monde.

