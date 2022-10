https://fr.sputniknews.africa/20221030/burkina-treize-soldats-tues-dans-une-embuscade-dans-lest-1056674148.html

Burkina: treize soldats tués dans une embuscade dans l'est

Treize soldats burkinabés ont été tués samedi dans une embuscade tendue par des jihadistes présumés dans l'est du Burkina Faso, ont indiqué des sources... 30.10.2022, Sputnik Afrique

"Une unité des Forces de défense et sécurité, reliant Fada N'Gourma à Natiaboani" dans la province de l'Est, "a été la cible d'une embuscade", a déclaré une source sécuritaire citée par des médias.Lundi dernier, au moins dix soldats ont été tués et une cinquantaine d'autres blessés lors d'une "attaque terroriste" à Djibo, ville sous blocus jihadiste depuis trois mois, dans le nord du Burkina Faso.A signaler que le Burkina Faso a lancé cette semaine le recrutement de 50.000 volontaires pour la défense de la patrie (VDP), des supplétifs civils qui vont "renforcer les rangs de l'armée dans le cadre de la lutte contre le terrorismeDepuis 2015, les forces armées burkinabè sont régulièrement endeuillées par des attaques terroristes de plus en plus fréquentes et meurtrières.Ces attaques ont fait des milliers de morts et contraint quelque deux millions de personnes à fuir leurs foyers.

