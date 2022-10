https://fr.sputniknews.africa/20221026/burkina-nomination-dun-gouvernement-de-23-membres-pour-diriger-la-transition-1056626396.html

Burkina: nomination d'un gouvernement de 23 membres pour diriger la transition

Burkina: nomination d'un gouvernement de 23 membres pour diriger la transition

Le Président de la transition au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir par un coup d'État fin septembre, a nommé le 24 octobre soir un... 26.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-26T09:07+0200

2022-10-26T09:07+0200

2022-10-26T09:07+0200

burkina faso

afrique subsaharienne

gouvernement

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/14/1056569251_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_796e796f942ca166fa925a1caee9054d.jpg

Ainsi, le colonel-major Kassoum Coulibaly est nommé ministre de la Défense et des anciens combattants, un poste-clé dans ce pays miné par des attaques terroristes meurtrières.Deux autres officiers entrent dans ce gouvernement: le colonel Boukare Zoungrana, qui hérite du portefeuille de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité et le colonel Augustin Kaboré à l'Environnement, selon un décret lu à la télévision publique.Le colonel Zoungrana était jusqu'à présent commandant de la Brigade de veille et de défense patriotique (BVDP) qui coordonne les actions des volontaires pour la défense de la patrie, des supplétifs civils de l'armée.Cinq ministres qui étaient déjà au gouvernement sous le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, le Président renversé par un coup d'État militaire fin septembre, ont été reconduits dans ce nouveau cabinet qui compte cinq femmes.Il s'agit de Bassolma Bazié (Fonction publique), Olivia Rouamba (Affaires étrangères) et son ministre délégué Karamoko Jean-Marie Traoré, Robert Lucien Kargougou (Santé), et Aminata Zerbo (Transition Digitale).Le 21 octobre, le Président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, avait nommé comme Premier ministre, Appolinaire Joachim Kyelem de Tembela, un avocat de 64 ans, qui dirigeait jusque-là le Centre de recherches internationales et stratégiques, un groupe de réflexion.Le 14 octobre, une charte a été adoptée prévoyant la mise en place d'un gouvernement n'excédant pas 25 membres et d'une assemblée législative de 71 membres.Cette charte indique que le mandat du Président de transition doit prendre fin avec la tenue d'une élection présidentielle prévue en juillet 2024.

burkina faso

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

burkina faso, afrique subsaharienne, gouvernement