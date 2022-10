https://fr.sputniknews.africa/20221030/apres-lattaque-de-sebastopol-un-drone-espion-us-repere-a-proximite-de-la-crimee-1056675401.html

Après l'attaque de Sébastopol, un drone-espion US repéré à proximité de la Crimée

Un drone de reconnaissance stratégique de l’armée de l’air américaine RQ-4B Global Hawk effectue, ce dimanche 30 octobre, un vol de plusieurs heures près des côtes criméennes, au-dessus des eaux internationales de la mer Noire, selon Flightradar24.L’engin sans pilote a décollé depuis une base aérienne située en Sicile.Toujours d’après ce site spécialisé, le 29 octobre, le jour de l’attaque, le drone stratégique américain, également en provenance d'une base aérienne de Sicile, a aussi tournoyé pendant des heures à une altitude de 17 kilomètres au-dessus des eaux internationales de la mer Noire, près de la Crimée.L’engin sans pilote Global Hawk est conçu pour des missions de reconnaissance et de surveillance. Il est capable de voler à haute altitude pendant plus de 30 heures et de prendre des images de haute résolution de vastes zones terrestres quasiment en temps réel. En outre, ces appareils sont utilisés pour soutenir les communications en tant que réémetteurs.Attaque contre des navires russesLe 29 octobre, plusieurs navires russes de la Flotte de la mer Noire ont été attaqués par 16 drones de Kiev, dont neuf aériens et sept maritimes, dans la baie de Sébastopol, en Crimée. Ces bâtiments assuraient la sécurité du couloir céréalier dans le cadre d'une initiative internationale d'exportation de produits agricoles depuis les ports ukrainiens.

