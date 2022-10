https://fr.sputniknews.africa/20221030/accord-sur-le-ble-lambassadeur-russe-a-washington-repond-aux-accusations-americaines-1056672179.html

Accord sur le blé: l’ambassadeur russe à Washington répond aux accusations américaines

Accord sur le blé: l’ambassadeur russe à Washington répond aux accusations américaines

Moscou a suspendu sa participation à l’accord céréalier en raison des actions insensées des autorités ukrainiennes. Les condamnations contre la Russie sont... 30.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-30T09:07+0100

2022-10-30T09:07+0100

2022-10-30T09:07+0100

états-unis

russie

antony blinken

anatoli antonov

blé

céréales

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1052116631_0:0:3249:1828_1920x0_80_0_0_a92db77738d7593730bbc540f1173dea.jpg

L'ambassadeur de Russie à Washington Anatoli Antonov a répondu aux propos du chef de la diplomatie américaine concernant la suspension par Moscou de sa participation à l’accord céréalier. Antony Blinken a regretté cette décision de la Russie, qui, selon lui, "exacerbe des crises humanitaires et une insécurité alimentaire déjà graves". Le secrétaire d'État a appelé Moscou à reprendre sa participation à cette initiative.Le Président Joe Biden a jugé "scandaleuse" la décision de la Russie. "C'est juste scandaleux. Il n'y avait aucune raison pour eux de faire cela", a-t-il déclaré."La réaction de Washington sur l'attaque terroriste survenue dans le port de Sébastopol suscite vraiment l'indignation. Nous n'avons pas entendu une seule condamnation des actions insensées du régime de Kiev… Tout s'est à nouveau réduit à des accusations mensongères contre notre pays pour avoir exacerbé le problème alimentaire mondial", a indiqué M.Antonov dans un communiqué.Selon le diplomate, Moscou ne peut pas continuer sa participation à l'accord en dépit des questions de sécurité, dans un contexte de provocations et d'attaques contre des navires militaires et commerciaux russes.L'ambassadeur a également rappelé que la moitié de tous les cargos partaient, dans le cadre de l'accord alimentaire, dans les États développés, alors que les pays ayant besoin de ce blé, tels que la Somalie, l'Éthiopie, le Yémen, le Soudan et l'Afghanistan, n’en recevaient que 3%.Suspension de l'accordMoscou a suspendu, le 29 octobre, sa participation à l'accord céréalier, en raison d'une attaque de drones ayant visé ce même jour la flotte russe de la mer Noire stationnée dans la baie de Sébastopol, en Crimée, et assurant la sécurité du couloir céréalier. Cet accord, conclu en juillet dernier, a permis l'exportation de millions de tonnes de céréales coincées dans les ports ukrainiens depuis le début du conflit en février, ce qui avait provoqué une flambée des prix alimentaires. "Compte tenu de l'acte terroriste réalisé par le régime de Kiev avec la participation d'experts britanniques contre des navires de la flotte de la mer Noire et des navires civils impliqués dans la sécurité des couloirs céréaliers, la Russie suspend sa participation à la mise en œuvre de l'accord sur les exportations de produits agricoles des ports ukrainiens", a déclaré samedi le ministère russe de la Défense.La Défense britannique, en réaction, a dénoncé de "fausses informations" qui seraient destinées à "détourner l'attention".La Russie prête à offrir du bléLa Russie est disposée à envoyer à titre gracieux jusqu'à 500.000 tonnes de céréales aux pays les plus pauvres au cours des quatre prochains mois ainsi qu'à remplacer complètement le blé ukrainien sur le marché mondial à des prix abordables, a annoncé le ministre russe de l’Agriculture, Dmitri Patrouchev.Selon lui, l'accord en question " n’a pas réussi non seulement à résoudre les problèmes des pays dans le besoin, mais, d’une certaine façon, les a exacerbés".

états-unis

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

états-unis, russie, antony blinken, anatoli antonov, blé, céréales