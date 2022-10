https://fr.sputniknews.africa/20221028/les-forces-de-kiev-frappent-un-hopital-oncologique-a-kherson-1056655179.html

Les forces de Kiev frappent un hôpital oncologique à Kherson

Les forces de Kiev frappent un hôpital oncologique à Kherson

Une frappe ukrainienne a été menée ce 28 octobre contre un hôpital oncologique dans la ville de Kherson, ont indiqué les autorités sanitaires de la région. 28.10.2022, Sputnik Afrique

Les forces de Kiev ont tiré des missiles ce 28 octobre contre un hôpital oncologique à Kherson, rapportent les autorités sanitaires de la région.Cette frappe s’inscrit dans la série de tirs visant l’infrastructure civile de la région, pointe le chef du département de la Santé sur Telegram."Par miracle, personne n’est blessé", a-t-il précisé.Plus tôt dans la journée, les services d’urgence ont fait état des tirs de six missiles de lance-roquettes multiples HIMARS contre le pont Antonovsky à Kherson. Ils ont été interceptés par la défense antiaérienne.Un territoire désormais russe La région de Kherson, comme la région de Zaporojié et les Républiques populaires de Donetsk, ont adhéré à la Fédération de Russie par référendums les 23-27 septembre. Les combats se poursuivent sur ces territoires où le Président russe a décrété la loi martiale le 19 octobre.Dans la région de Kherson, les forces armées de Kiev pilonnent plusieurs localités. Des écoles et l’infrastructure sociale sont détruites, des maisons endommagées. Le 20 octobre, l’Ukraine a tiré 12 missiles contre un pont de Kherson. Un seul n’a pas été intercepté. Il est tombé près du pont Antonovsky, tuant quatre personnes et en blessant 10 autres.

