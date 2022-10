https://fr.sputniknews.africa/20221028/le-message-de-moscou-commence-veritablement-a-passer-tres-fort-1056662142.html

Le message de Moscou "commence véritablement à passer très fort"

Vladimir Poutine s’est exprimé sur le monde multipolaire, le déclin de l’ordre mondial néolibéral dominé par l’Occident, ainsi que sur le potentiel de... 28.10.2022, Sputnik Afrique

Le message de la Russie "commence véritablement à passer très fort" après l’intervention, le 27 octobre, de Vladimir Poutine au club de discussion Valdaï, a déclaré ce vendredi 28 octobre à Sputnik Bertrand Scholler, conseiller et blogueur français.Lequel cite par exemple le Président iranien qui, "ce matin, s’est exprimé sur l’intérêt de rejoindre les BRICS et aussi le Forum de Shanghaï".Discours de Poutine au club ValdaïIntervenant le 27 octobre au Club international de discussion Valdaï, le Président russe a proposé de changer la structure du Conseil de sécurité de l’Onu pour défendre les intérêts de l’Afrique et d’autres régions du monde. Selon lui, le dialogue entre les nouveaux centres du monde multipolaire et l’Occident est inévitable.Il s’est aussi exprimé sur le conflit en Ukraine, précisant que Moscou n’avait pas l’intention d’y utiliser des armes nucléaires. Le Président russe a en outre évoqué la crise du modèle néolibéral de l’ordre mondial prôné par les États-Unis.

