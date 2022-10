https://fr.sputniknews.africa/20221028/la-mondialisation-unipolaire-nee-dans-le-sillage-de-la-chute-de-lurss-est-terminee-1056659530.html

"La mondialisation unipolaire née dans le sillage de la chute de l’URSS est terminée"

"La mondialisation unipolaire née dans le sillage de la chute de l’URSS est terminée"

Dans cette nouvelle émission de L’Afrique en marche de radio Sputnik Afrique, deux experts algériens ayant participé aux débats du Club Valdaï à Moscou... 28.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-28T18:30+0200

2022-10-28T18:30+0200

2022-10-28T18:30+0200

afrique

occident

géopolitique

monde multipolaire

club de discussion valdaï

moscou

russie

états-unis

chine

situation en ukraine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1c/1056659337_0:238:2799:1812_1920x0_80_0_0_3de855a656639a8ab17b24496ee4ee83.jpg

«La mondialisation unipolaire née dans le sillage de la chute de l’URSS est terminée» Dans cette nouvelle émission de L’Afrique en marche de radio Sputnik Afrique, deux experts algériens ayant participé aux débats du Club Valdaï à Moscou analysent le monde multipolaire en formation, la place de l’Afrique et des pays non-alignés et les probables évolutions de la géopolitique mondiale.

L’heure est grave: on évoque la possible utilisation de bombes sales radioactives en Ukraine et les bouleversements que ce conflit suscite à l'échelle internationale, mettant fin à l’ordre unipolaire dominé par les États-Unis. C’est cette idée d’un monde multipolaire et ses contours, politiques, économiques, financiers et enfin culturels qui ont occupé les discussions au Club Valdaï.Et d’ajouter que "de ce point de vue, les pays membres de l’Organisation des États non-alignés auront un important rôle à jouer dans l’équilibre entre les différents pôles pour asseoir de nouvelles règles du jeu en faveur de la stabilité, la sécurité et l’équité dans la gestion des affaires internationales"."Les capacités de l’Occident se sont fortement réduites"Pour Akram Kharief, fondateur et animateur du site d’information militaire Menadefense, "la mondialisation unipolaire née dans le sillage de la chute de l’URSS est terminée". Il est nécessaire selon lui de créer un panier de devises pour assurer la stabilité du marché financier et sortir de l’hégémonie du dollar et de l’euro.

afrique

occident

moscou

russie

états-unis

chine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Kamal Louadj https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Kamal Louadj https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

afrique, occident, géopolitique, monde multipolaire, club de discussion valdaï, moscou, russie, états-unis, chine, situation en ukraine, аудио