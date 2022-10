https://fr.sputniknews.africa/20221028/certains-dirigeants-de-lue-admettent-la-defaite-de-lukraine-selon-le-premier-ministre-polonais--1056657950.html

Certains dirigeants de l’UE admettent la défaite de l'Ukraine, selon le Premier ministre polonais

Le chef du gouvernement de la Pologne a supposé qu’il y avait des dirigeants européens qui conçoivent que l’Ukraine pourrait perdre dans le conflit actuel. Il... 28.10.2022, Sputnik Afrique

Certains chefs d'État de l'Union européenne admettent que le conflit se terminera par la défaite de l'Ukraine, a déclaré le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, cité par le journal Rzeczpospolita.Selon le quotidien, il a aussi ajouté qu'il ne voulait pas nommer ceux qui le pensent, mais que la tendance est perceptible.Défense des valeurs européennesEn outre, M.Morawiecki n’a pas manqué de critiquer l'Allemagne pour la faiblesse de son aide à Kiev."L'Allemagne, en tant que pays le plus riche d'Europe et l'un des plus grands exportateurs d'armes au monde, aurait pu faire beaucoup plus pour protéger les valeurs de l'Europe", a-t-il noté.

