Deux ministres allemandes demandent de tripler le montant de l’aide militaire à l’Ukraine

Deux ministres allemandes demandent de tripler le montant de l'aide militaire à l'Ukraine

La ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock et la ministre de la Défense Christine Lambrecht ont jugé insuffisant le soutien militaire à l’Ukraine prévu par le budget fédéral pour l’année prochaine. Elles veulent que le montant de l’aide à l’Ukraine soit porté à 2,2 milliards d’euros.Dans une lettre adressée au ministre des Finances Christian Lindner et dont Der Spiegel a pris connaissance elles affirment qu’avec cette somme l'Allemagne pourra "assumer concrètement et visiblement la responsabilité que nos partenaires internationaux attendent de nous".Etre à la hauteurDès le début de la lettre, les ministres critiquent le fait que seuls 697 millions d'euros aient été prévus dans le budget 2023.Concrètement, Mmes Baerbock et Lambrecht souhaitent que le ministre des Finances augmente notablement le fonds d’aide spécial lors de la finalisation du budget à la mi-novembre. Au lieu des 697 millions d'euros prévus, M.Lindner devrait donc prévoir un bon milliard et demi d'euros de plus, pour porter le total à 2,2 milliards.Pour appuyer leurs raisonnements les deux ministres mentionnent dans leur lettre que face aux grandes attentes internationales l’Allemagne doit être à la hauteur.Un budget sous forte pressionEn même temps, Christian Lindner ne dispose pas de ressources illimitées. Les finances du gouvernement fédéral pour 2023 subissent déjà une forte pression en raison des importants programmes d'aide destinés à compenser la hausse des prix de l'énergie. Lindner a demandé à plusieurs reprises à ses collègues du cabinet d'économiser.En ce qui concerne la bonne réputation du pays, les deux ministres espèrent que Lindner n’empêchera pas de débloquer plus d'argent.Il est difficile de prévoir si le ministre des Finances pourra accéder à la demande, mais le chancelier Olaf Scholz a récemment confirmé une nouvelle fois que l'Allemagne soutiendrait l'Ukraine avec des armes aussi longtemps que cela serait nécessaire.

