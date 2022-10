https://fr.sputniknews.africa/20221027/lafrique-continuera-daugmenter-la-part-de-ses-produits-sur-le-marche-chinois-1056643968.html

"L’Afrique continuera d’augmenter la part de ses produits sur le marché chinois"



Alors que Xi Jinping a été reconduit à la tête de la Chine, quel avenir pour les relations entre la Chine et l’Afrique? Ce dans le contexte d’une tension... 27.10.2022, Sputnik Afrique

«L’Afrique continuera d’augmenter la part de ses produits sur le marché chinois» Alors que Xi Jinping a été reconduit à la tête de la Chine, quel avenir pour les relations sino-africaines? Notamment dans le contexte de plus en plus tendu entre Pékin et l’Occident concernant Taïwan. Le nouveau numéro de l’émission Zone de Contact tente d’y répondre.

Sur le premier trimestre 2022 les exportations de l’Afrique vers la Chine ont augmenté de 18,2 % par rapport à 2021. Il y a un an, le président chinois annonçait lors du sommet Chine-Afrique souhaiter porter ce volume à 300 milliards par an à partir de 2035. Signe de cette volonté, Pékin a supprimé les droits de douane sur 98% des produits importés pour neuf pays africains. Interrogé sur un éventuel conflit ouvert à Taiwan, il a jugé ce scénario irréalisable. Pour plus de détails, écoutez le podcast de Zone de contact!

