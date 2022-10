https://fr.sputniknews.africa/20221027/coup-detat-en-ukraine-sabotage-de-gazoducs-loccident-na-honte-de-rien-note-poutine-1056649394.html

Coup d’État en Ukraine, sabotage de gazoducs: l’Occident n’a "honte de rien", note Poutine

Coup d'État en Ukraine, sabotage de gazoducs: l'Occident n'a "honte de rien", note Poutine

Au Club de discussion Valdaï, M.Poutine est revenu sur le coup d'État survenu en Ukraine en 2014 et dont le financement a été reconnu par l'Occident.

En se prononçant sur l’hégémonie et la permissivité de l’Occident au forum annuel de Valdaï, Vladimir Poutine a cité des exemples de l’ingérence à outrance. Y figurent les situations où certains pays aspirent à choisir leur propre camp dans les affaires internationales:Il est aussi revenu sur la reconnaissance par l’Occident du financement du coup d’État en Ukraine en 2014, ce que le Président russe a vu comme une insolence absolue.Cela a eu des conséquences tragiques. " Ils l’ont soutenu. Ils ont dit combien d’argent a été dépensé pour ce coup d’État. Ils n’ont honte de rien!", s’est-il indigné.Sabotage des gazoducs Nord StreamM.Poutine a également cité plusieurs démarches entreprises par l’Occident visant à déstabiliser la situation mondiale, dont les explosions sur les Nord Stream:Le 26 septembre, plusieurs actes de sabotage ont eu lieu sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2, qui passent par la mer Baltique, dans les zones économiques exclusives de la Suède et du Danemark. En conséquence, une conduite du Nord Stream 2 et les deux du Nord Stream 1 ont été endommagées. Les dégâts ont entraîné une fuite massive de gaz.Vladimir Poutine les a qualifiés d’"acte de terrorisme international" et a tenu les Anglo-Saxons responsables de ces actions "qui détruisent les infrastructures européennes".

