Une passe d’armes entre des ministres malien et français au sujet de l’opération Barkhane

La remarque d'une ministre française sur les militaires français morts au Mali et son appel à une reconnaissance a fait réagir le ministre malien des Affaires

Le chef de la diplomatie malienne a rétorqué avec véhémence à une ministre française qui avait exhorté le Mali d’être reconnaissant à Paris pour sa participation militaire au pays.La secrétaire d’État française en charge du Développement et de la Francophonie, Chrysoula Zacharopoulou, a estimé que c’est justement l’intervention des troupes françaises qui "a empêché l’effondrement du Mali et l’installation d’un califat, comme au Levant". Selon ses calculs, 48 militaires français sont morts au Mali, et 59 dans la région du Sahel.Il a ensuite cité un exemple démentant ce constat sur la présumée non-substitution de l’armée malienne:La situation déstabilisée par la FranceLe ministre est aussi revenu sur les propos de Mme Zacharopoulou sur le combat mené par Bamako pour sa survie:"Aujourd’hui, c’est l’intervention en Libye qui est la cause de la déstabilisation de toute l’Afrique", conclut-il.Politique de doubles standardsEnfin, il a mis en valeur la stratégie deux poids deux mesures, exercée par la communauté internationale. Pour appuyer ses propos, il a rappelé que l’objectif de 423 millions d’euros pour le G5 Sahel n’avait pas été atteint en six ans, alors qu’au moins 8 milliards de dollars avaient été débloqués en quelques jours.

