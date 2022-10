https://fr.sputniknews.africa/20221026/louganda-reprend-ses-exportations-dor-apres-un-an-de-suspension-1056634124.html

L'Ouganda reprend ses exportations d'or après un an de suspension

L'Ouganda reprend ses exportations d'or après un an de suspension

L'Ouganda a repris les exportations d’or, ce métal représentant presque la moitié des recettes des exportations totales du pays. 26.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-26T17:06+0200

2022-10-26T17:06+0200

2022-10-26T17:16+0200

afrique subsaharienne

ouganda

or

exportations

taxes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102253/00/1022530039_0:5:460:264_1920x0_80_0_0_d3ce9a52cfaee435f74cad667a746f23.jpg

Après 13 mois de suspension du commerce de ce métal précieux, l’Ouganda a repris son commerce de l'or, selon le dernier rapport de la Banque d'Ouganda.Ainsi, en août, le pays a exporté pour 171 million de dollars US, soit 6 millions de dollars de plus par rapport à juin 2021.Une nouvelle mesure fiscale qui est entrée en vigueur en juillet 2021 était à l’origine de la suspension des exportations. En avril 2021 le gouvernement ougandais a présenté une taxe d’exportation selon laquelle les négociants doivent verser respectivement 5% et 10% pour chaque kilogramme d’or, raffiné et non-raffiné. Suite à cela, plusieurs acteurs de l’industrie ont demandé aux autorités de revenir sur la mesure, et des négociations se sont tenues durant plusieurs mois, relate New Vision.L'or ainsi que le café est l'une des exportations les plus importantes de l'Ouganda, le métal jaune représentant au moins 44% des recettes d'exportation totales du pays.Les Émirats arabes restent le plus gros marché pour l’or ougandais.

afrique subsaharienne

ouganda

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, ouganda, or, exportations, taxes