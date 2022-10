https://fr.sputniknews.africa/20221026/lalerte-aerienne-declenchee-dans-plusieurs-regions-dukraine-1056625675.html

L’alerte aérienne déclenchée dans plusieurs régions d’Ukraine

26.10.2022

L’alerte aérienne résonne ce mercredi 26 octobre presque dans toutes les régions ukrainiennes y compris à Kiev. Seules celles situées à l'ouest du pays ne sont pas concernées, relatent des médias locaux.Des infrastructures bombardéesÀ partir du 10 octobre, les forces armées russes ont mené des frappes contre des installations militaires, de communication et énergétiques ukrainiennes. Les bombardements les plus massifs ont eu lieu les 10 et 11 octobre.Le Président russe a déclaré lors d'une réunion avec les membres du Conseil de sécurité le 10 octobre qu’il s'agissait d'une réponse à l'attaque contre le pont de Crimée ainsi que contre des installations civiles en Russie.Depuis, des alertes aériennes se déclenchent chaque jour dans des régions ukrainiennes, parfois dans tout le pays. Volodymyr Zelensky a déclaré la semaine dernière que 30% des centrales électriques du pays avaient été détruites, entraînant des pannes de courant massives.

