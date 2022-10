https://fr.sputniknews.africa/20221026/danger-dune-bombe-sale-un-expert-des-sciences-militaires-explique-1056637640.html

Danger d’une "bombe sale": un expert des sciences militaires explique

Danger d’une "bombe sale": un expert des sciences militaires explique

L’Ukraine termine la fabrication d’une "bombe sale" pour une provocation, afin d’accuser la Russie d’utiliser l’arme tactique nucléaire. Interrogé par Sputnik... 26.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-26T21:57+0200

2022-10-26T21:57+0200

2022-10-26T21:57+0200

donbass. opération russe

ukraine

russie

bombe sale

bombe atomique

provocation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1a/1056637480_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_67e45322e7cdefe32b0572d00637aa24.jpg

Quelles que soient les conséquences de l’utilisation d’une "bombe sale" pour la population de l’Ukraine, Kiev cherche à créer un deuxième Tchernobyl pour ranimer l’intérêt diminué de l’Occident et recevoir davantage d’argent, a déclaré ce mercredi 26 octobre à Sputnik le professeur de l’Académie des sciences militaires russe, Vadim Kozuline.Il précise qu’à la différence de la bombe nucléaire, la "bombe sale" ne provoquera pas d’onde de choc mais expose tout de même la population au danger des rayons.Ses composantsPour fabriquer une "bombe sale", tout matériau convient pour peu qu’il soit radioactif. L’Ukraine en a assez, affirme M.Kozuline qui pointe trois centrales nucléaires avec neuf piscines de combustible irradié et des stocks d’uranium et de plutonium dans la centrale nucléaire de Tchernobyl.Il existe également trois sites de stockage – Bourakovka, Possokha et Podlesny – qui peuvent contenir plus 50.000 mètres carrés de déchets nucléaires.L’objectif de la provocationÀ l’avis du professeur, le seul objectif de cette possible provocation à "la bombe sale" est d’attirer l’attention sur l’Ukraine et recevoir une nouvelle tranche d’aide de l’Occident.Cependant, l’homme rassure que même si la provocation a lieu, le territoire touché peut être décontaminé avec le temps.Un missile factice déjà conçu ?À en croire une source de Sputnik proche du dossier, le régime de Kiev a déjà finalisé les préparations. Il évoque l’usine d’Ioujmach, où un dispositif imitant le missile balistique russe Iskander a été fabriqué. Il doit être rempli de matériaux radioactifs pour ensuite jouer son rôle dans une mise en scène de Kiev. Les Ukrainiens, affirme la source, veulent notamment annoncer que leur défense antiaérienne ait abattu "la roquette" au-dessus de la zone d'exclusion de Tchernobyl pour accuser la Russie d’avoir utilisé une arme nucléaire.

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, russie, bombe sale, bombe atomique, provocation